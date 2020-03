247 - A França registrou nesta quinta-feira, 423 casos de contaminação pelo coronavírus, isto é, 138 a mais que no dia anterior, segundo o Ministério da Saúde do país. No período de 24 horas, mais três pessoas faleceram, totalizando sete mortes no país.

Informações do jornal francês Le Monde relatam que “23 pessoas estão em um estado de saúde grave por conta do COVID-19”. A alta da contaminação de 138 pessoas observada entre quarta e quinta é a mais importante desde o início da crise.

O presidente do país, Emmanuel Macron, em reunião com dezenas de médicos, cientistas e representantes de laboratórios farmacêuticos, declarou que a epidemia é “inexorável. A porta-voz do governo, Sibeth Ndiaye, diante da presença de infeção em todas as regiões do país, afirmou mudança da classificação do plano de combate ao vírus do estágio 2 para o estágio 3 - o que significa a “circulação ativa do vírus no conjunto do território”.

A França torna-se, junto com Itália e Alemanha, um dos principais países da Europa afetados pelo coronavírus. Os agrupamentos em espaço confinado de 5 mil pessoas ou mais foram interditados, o que levou ao cancelamento de diversos eventos no país. Segundo reportagem do Le Monde, o preço das máscaras cirúrgicas e do álcool em gel aumentaram significativamente. Centenas de escolas e universidades estão fechadas, atingindo quase 50 mil alunos no país.

A crise social do vírus é portanto gigantesca e atinge um dos principais países imperialistas do mundo.