Franceses do exterior e dos territórios ultramarinos votam no 2° turno da eleição presidencial

Da RFI - Mais de 48 milhões de eleitores foram convocados às urnas para o segundo turno da eleição presidencial francesa, que acontece neste domingo (24), para escolher entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen o nome do próximo chefe de Estado. Os franceses que vivem no exterior já começaram a votar neste sábado (23).

Desde meia-noite deste sábado é proibido divulgar pesquisas de intenção de voto ou fazer campanha. Esse período, conhecido como “silêncio eleitoral”, é imposto para que aqueles que ainda estão indecisos possam escolher quem vai dirigir o país nos próximos cinco anos, mas também para não influenciar os eleitores que já começaram a votar, fora da França metropolitana.

Em virtude da diferença de fuso, as seções eleitorais dos territórios ultramarinos e aquelas dedicadas aos franceses que vivem no continente americano já estão abertas. Um homem de 90 anos foi o primeiro eleitor a colocar seu voto na urna, aos 12h pelo horário de Paris (8h em Brasília), no arquipélago de Saint Pierre e Miquelon, na costa do Canadá. A votação também começou na Guiana Francesa, na fronteira com o Brasil, e nas Antilhas, no Caribe, que foram seguidas das ilhas no Pacífico e no Índico.

No Brasil, os franceses podem votar em várias capitais onde há seções eleitorais, como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Brasília. No primeiro turno da eleição, dos 14 mil eleitores inscritos na Embaixada e nos Consulados da França no Brasil, apenas 26% compareceram às urnas.

Na França metropolitana as seções eleitorais abrem às 8h locais (3h em Brasília) deste domingo (24). Os últimos postos fecham às 20h na França (15h em Brasília). A partir daí, os resultados já começam a ser divulgados.

Depois deste segundo turno, a França entra na campanha para as eleições legislativas de 12 e 19 de junho, as quais decidirão com qual maioria o futuro chefe de Estado governará.

