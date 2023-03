Francisco celebra 10 anos do papado com Missa e podcast

Apoie o 247

CIDADE DO VATICANO, 13 de março (Reuters) - O papa Francisco comemora 10 anos como líder da Igreja Católica Romana nesta segunda-feira celebrando a Missa com cardeais na capela do hotel Santa Marta, no Vaticano, onde vive desde sua eleição.

Francisco, nascido na Argentina, tornou-se o primeiro pontífice latino-americano em 13 de março de 2013, sucedendo Bento XVI, que se tornou o primeiro papa em seis séculos a renunciar.

"Parece que foi ontem", disse ele em um podcast da Vatican News transmitido na segunda-feira. "O tempo voa. Quando você se reúne hoje, já é amanhã".

Quando foi gravado em sua residência no domingo, ele perguntou: "O que é um podcast?", segundo o repórter da Vatican News, Salvatore Cernuzio. Quando foi explicado a ele, ele disse: "Legal. Vamos fazer isso".

O ex-cardeal Jorge Mario Bergoglio procurou projetar simplicidade no grande papel e nunca tomou posse dos apartamentos papais no Palácio Apostólico usados por seus antecessores, dizendo que preferia viver em um ambiente comunitário para sua "saúde psicológica".

Ele convidou todos os cardeais que estão em Roma com ele para a Missa na segunda-feira.

Um persistente problema no joelho obrigou Francisco a alternar entre uma bengala e uma cadeira de rodas, mas ele aparenta estar em boa saúde no geral.

"Você não dirige a Igreja com um joelho, mas com a cabeça", ele teria dito a um assessor depois de começar a usar ocasionalmente uma cadeira de rodas em público pela primeira vez em maio passado.

ELEITORES CARDINAIS

Francisco, 86, disse que estaria pronto para renunciar se problemas de saúde graves o impedissem de liderar a Igreja, que tem 1,38 bilhão de membros. Mas ele também disse que pensa que os papas deveriam tentar reinar por toda a vida e que ser papa emérito - como Bento foi - não deveria se tornar uma "moda". Bento renunciou por motivos de saúde, mas viveu quase 10 anos a mais.

Com seus 10 anos como pontífice, Francisco agora reinou mais do que a média de 7,5 anos dos 265 pontificados anteriores. Ele visitou 60 estados e territórios, percorrendo quase 410.000 km (255.000 milhas).

Mas ele não retornou à sua terra natal, a Argentina, uma ausência que provocou muitas especulações.

Ele nomeou cerca de 64% dos chamados eleitores cardinais que têm menos de 80 anos e, portanto, são elegíveis para entrar em um conclave para eleger seu sucessor após sua morte ou renúncia.

Francisco comemora o aniversário tendo resistido à oposição conservadora dentro da Igreja, que várias vezes exigiu sua renúncia e que agora está em uma encruzilhada, buscando nova direção após a morte de dois de seus principais líderes.

Acredita-se que o papado mais longo foi o de Apóstolo São Pedro, o primeiro papa, que durou cerca de 35 anos.

O papado mais longo nos últimos séculos foi o de Pio IX, que durou mais de 31 anos entre 1846 e 1878. Depois vem o papado de João Paulo II, que reinou por mais de 26 anos entre 1978 e 2005.

O mais curto é acreditado ser o de Urbano VII, que durou 13 dias em 1590.

