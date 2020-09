Franqueados negros processam McDonald's e alegam discriminação

247 - Dezenas de ex-franqueados da McDonald's ingressaram nessa segunda-feira (31) com processos contra a gigante dos hambúrgueres.

O grupo acusa o McDonald's de discriminação racial, alegando que a empresa tratou injustamente os proprietários negros ao vender-lhes lojas abaixo da média e ao não apoiar seus negócios.

Segundo informações do Wall Street Journal, o processo tramita no Tribunal Distrital do Distrito Norte de Illinois e acusa o McDonald's de levar franqueados negros a restaurantes em locais indesejáveis ​​no interior das cidades durante anos.

De acordo com a ação, esses restaurantes estavam destinados à falência e, muitas vezes, tinham vendas menores e custos operacionais mais altos.

