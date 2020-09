Frente Ampla vence em Montevidéu e mantém tradição da esquerda na capital uruguaia

A engenheira e ex-ministra da Indústria Carolina Cosse assumirá a prefeitura de Montevidéu. Com a sua vitória, a Frente Ampla terá o sétimo mandato consecutivo no município edit

247 - A coalização Frente Ampla venceu nesse domingo (27) a eleição regional em Montevidéu, capital do Uruguai. A engenheira e ex-ministra da Indústria Carolina Cosse assumirá a prefeitura da cidade, que concentra um terço da população do País. A frente terá o sétimo mandato consecutivo no município. Além de prefeitos e vereadores, foram escolhidos governadores dos 19 departamentos (Estados) uruguaios.

De acordo com projeções feitas com base em pesquisas de boca-de-urna, a Frente Ampla conquistou cerca de 50% dos votos. A coalizão de centro-direita Multicolorida teve aproximadamente 40%.

Ao discursar na sede do partido, Carolina Cosse afirmou que sua gestão será focada em "limpeza, mobilidade e trabalho".

"Amanhã tenho a 1ª reunião marcada. É com quem foi o 1º prefeito de Montevidéu", disse ela em referência ao ex-presidente Tabaré Vázquez, também membro da Frente Ampla. "Quero pedir 1 conselho. Digo isso com orgulho, porque Tabaré é 1 líder histórico, uma referência histórica do Uruguai", acrescentou.