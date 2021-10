Frente faz campanha convocando brasileiros que moram no exterior a votar em 2022

"A democracia brasileira está em risco. O presidente Bolsonaro e um setor da sociedade brasileira tentam diariamente deslegitimar o processo eleitoral do nosso país”, diz o economista Alvaro Lima, um dos coordenadores do Movimento Vota Brasil EUA 2022 edit

247 - Nesta segunda-feira, 25 de outubro, acontece o lançamento do Movimento Vota Brasil EUA 2022, um movimento dos coletivos das comunidades imigrantes brasileiras. Foi oficialmente criada em reunião do dia 14 último com o objetivo de mobilizar a comunidade brasileira e seus apoiadores nos Estados Unidos para a defesa da democracia e contra as ameaças recentes ao estado de direito no Brasil.

"A democracia brasileira está em risco. O presidente Bolsonaro e um setor da sociedade brasileira tentam diariamente deslegitimar o processo eleitoral do nosso país”, diz o economista Alvaro Lima, um dos integrantes da frente.

Para ele, não importa a “sua filiação partidária, ela só faz sentido num regime democrático”. Ele convoca brasileiras e brasileiros a “se juntar a nós nesta iniciativa. Defender a realização das eleições de 2022 e seu resultado qualquer que seja, é um dever de todos nós".

O lançamento da frente será às 17:30 horas, horário da costa leste dos Estados Unidos, pelo Zoom. A oradora convidada é a deputada Maria Dantas, do partido Esquerda Republicana espanhol. Maria é natural do Sergipe, onde graduou-se em advocacia. Em 1994 emigrou para a Espanha para estudar lei ambiental. Limpava banheiros enquanto fazia seu doutorado. Por 15 anos exerceu toda forma de trabalho que imigrantes indocumentados fazem: foi doméstica, babá, cuidadora de idosos, garçonete e andou cachorros. Em 2019 elegeu-se deputada por Barcelona e continuou seu trabalho de ativista como membra, entre outras organizações, da Unidade Contra o Fascismo e o Racismo.

Por causa do seu ativismo, Maria tem sofrido ameaças de morte de apoiadores do atual presidente brasileiro. “No dia 25 contem comigo. Acho importante que o Brasil exterior vote, que haja participação política cidadã para melhorar a vida do povo”, reforça.

Para Mariana Dutra, da Frente Vota Brasil 2022, “a afronta à democracia é uma afronta à cidadania. Temos visto nossos familiares, amigos, nosso povo, sofrer as consequências de um governo que trabalha para as elites corruptas enriquecerem às custas do empobrecimento da grande maioria da população. Defendemos a democracia, porque somente através dela podemos lutar pelos direitos da cidadania”.

A Frente Vota Brasil 2022 vai desenvolver uma série de ações, como a criação de comitês regionais para incentivar o engajamento cívico das brasileiras e dos brasileiros e uma campanha de educação e informação para incentivar o voto brasileiro em outubro de 2022. Para saber mais e se engajar você também neste movimento, participe do lançamento da campanha dia 25 próximo.

