Frota de petroleiros navegará da Ásia para a Europa para aliviar a crise energética

RT - Uma frota de petroleiros carregados com cerca de três milhões de barris de diesel está pronta para navegar da Ásia para a Europa, uma região em crise energética causada em parte pelas altas temperaturas e pelo aumento dos preços do petróleo no mercado europeu, relata a Bloomberg.

Citando "dados preliminares" da empresa de análise energética Vortexa, a mídia informa que a frota consiste em cinco navios-tanque, que partirão no restante do mês de agosto. O volume total de diesel nessas embarcações representa o maior nível de fornecimento nos últimos cinco meses em termos de barris por dia.

O aumento do fluxo deste combustível para a Europa é devido a perturbações no mercado de energia holandês, onde os preços subiram em flecha. Outros fatores por trás do aumento dos embarques são o declínio sazonal da demanda na Índia, a desaceleração da economia chinesa, que levou ao excesso de oferta no mercado asiático, bem como as interrupções no fornecimento de petróleo da Rússia devido às sanções anti-russas ocidentais e aos retrocessos técnicos.

Seca histórica

Os petroleiros navegarão a partir de portos indianos e do norte da Ásia, e levarão cerca de um mês para chegar à Europa. Os embarques de diesel do Oriente Médio também devem aumentar, já que suas refinarias devem produzir 215.000 barris a mais de diesel por dia do que a região exige.

A Europa está passando por uma "seca histórica" que está causando a queda do nível da água no rio Reno. A hidrovia liga a Holanda, lar de grandes depósitos de petróleo, ao interior da Europa, mas atualmente é "intransitável" para a maioria das barcaças e cria um gargalo de abastecimento de energia, observa a Bloomberg.

