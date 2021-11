Fumio Kishida é reeleito primeiro-ministro do país

Após a cerimônia de designação pelo imperador do Japão, o premiê reeleito organizará a primeira coletiva de imprensa como 101º chefe do gabinete japonês edit

Sputnik - O Parlamento do Japão convocou uma sessão especial para esta quarta-feira (10), na qual o presidente do Partido Democrático Liberal, Fumio Kishida, foi reeleito como o primeiro-ministro após seu partido ter obtido a maioria na eleição da Câmara dos Deputados em 31 de outubro.

O seu gabinete renunciou, conforme exigido pela Constituição. O governo demissionário criou comitês para realizar a visão de Kishida de um "novo capitalismo", focado no crescimento econômico e redistribuição de riqueza.

Durante reunião do primeiro gabinete, Kishida realizou negociações telefônicas com vários líderes mundiais, inclusive com o presidente americano Joe Biden, para manter a região do Indo-Pacífico livre e aberta.

Espera-se que Kishida indique Yoshimasa Hayashi, ex-ministro da Educação e adepto dos laços entre a China e o Japão, para o cargo de chanceler. Após a cerimônia de designação pelo imperador do Japão, o premiê reeleito organizará a primeira coletiva de imprensa como 101º chefe do gabinete japonês.

