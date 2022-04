Funcionário da ONU diz que cessar-fogo na Ucrânia “não está no horizonte agora”

Apoie o 247

247 - Subsecretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, que também é Coordenador de Ajuda de Emergência, destacou o cessar-fogo na Ucrânia, onde tropas russas desembarcaram no dia 24 de fevereiro.

"Cessar-fogos não estão no horizonte agora, mas podem estar em algumas semanas. Eles podem ser um pouco mais longos do que isso", disse nesta segunda-feira (18) a repórteres na sede das Nações Unidas em Nova York (EUA). O relato dele foi publicado pela CNN Brasil.

A Rússia é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência na Europa.

Nesta segunda, as tropas russas avançaram sobre a região de Lugansk, no leste da Ucrânia, e assumiram o controle da cidade de Kreminna. Assim como Donetsk, Lugansk faz parte do chamado Donbass, zona geográfica da Ucrânia oriental cuja soberania é reivindicada por grupos separatistas pró-Rússia.

Autoridades ucranianas condenaram os ataques a cidades no nordeste e o contínuo cerco à cidade portuária de Mariupol, no sul. A cidade é estratégica para a Rússia porque pode ligar, por meio de um corredor terrestre, as regiões de Donbass e da Crimeia, esta última anexada que se reunificou com Moscou em 2014.

