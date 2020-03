O HSBC Holdings Plc evacuou alguns funcionários de seu escritório em Londres, capital da Inglaterra, após um trabalhador ser diagnosticado com o coronavírus. São pelo menos 95.550 casos do coronavírus em nível global. Número de mortos 3.285 edit

247 - O HSBC Holdings Plc evacuou alguns funcionários de seu escritório em Londres, capital da Inglaterra, após um trabalhador ser diagnosticado com o coronavírus. A Itália está preparando um pacote de estímulo no valor de US$ 5,6 bilhões para combater o pior surto da Europa.

Países asiáticos prometeram US$ 38 bilhões em medidas orçamentárias. São pelo menos 95.550 casos do coronavírus em nível global. Número de mortos 3.285, de acordo com informações da Bloomberg.

A Suíça também relatou sua primeira morte e as infecções aumentaram no Irã, onde o vírus agora se espalhou para todas as províncias.