Fundador do Alibaba, Jack Ma faz primeira aparição pública desde outubro

XANGAI (Reuters) - O fundador do Alibaba Group, Jack Ma, fez sua primeira aparição pública desde outubro na quarta-feira, quando falou com um grupo de professores por vídeo, diminuindo a preocupação com sua ausência incomum dos holofotes e enviando ações da gigante do comércio eletrônico.

As especulações sobre o paradeiro de Ma surgiram após a notícia deste mês de que ele foi substituído no episódio final de um reality show do qual ele havia sido juiz, e em meio a uma repressão regulatória de Pequim a seu extenso império de negócios.

O bilionário, que exerce uma reverência de culto na China, não apareceu em público desde 24 de outubro, quando atacou o sistema regulatório da China em um discurso em um fórum de Xangai. Isso o colocou em rota de colisão com autoridades e levou à suspensão de uma IPO de sucesso de US $ 37 bilhões para a afiliada financeira do Alibaba, Ant Group.

Até então, Ma frequentemente aparecia em público, falando em conferências e outros eventos, embora com menos frequência do que em 2019 devido à pandemia do coronavírus.

Alibaba e sua fundação de caridade confirmaram que Ma, um ex-professor de inglês, participou de uma cerimônia online para professores rurais organizada pela fundação na quarta-feira. Eles se recusaram a fornecer mais comentários.

No vídeo de 50 segundos, Ma, vestindo um pulôver azul marinho, falou de uma sala com paredes cinza, uma grande pintura e arranjos florais. Não estava claro onde ficava a sala.

As ações do Alibaba listadas em Hong Kong saltaram para fechar 8,5% em alta com a notícia, que foi relatada pela primeira vez pelo Tianmu News, um meio de comunicação apoiado pelo governo de Zhejiang, a província onde fica a sede do Alibaba.

O vídeo também continha imagens, datadas de 10 de janeiro, de Ma visitando com colegas uma escola no condado de Tonglu, parte da cidade de Hangzhou, capital de Zhejiang.

“O reaparecimento de Jack Ma deu aos investidores paz de espírito depois de muitos rumores, permitindo-lhes acumular ações que estavam atrasadas no mercado”, disse Steven Leung, diretor de vendas da corretora UOB Kay Hian em Hong Kong.

As ações apagaram as perdas sofridas depois que o Alibaba se tornou alvo de uma investigação antitruste lançada no mês passado pelas autoridades chinesas, mas permanece cerca de 11% abaixo dos níveis anteriores ao cancelamento do IPO da Ant.

O tópico “Jack Ma faz sua primeira aparição pública” e seu endereço em vídeo para os professores logo começaram a virar tendência no Weibo da China, como o Twitter, gerando muita discussão.

Embora Ma tenha se afastado de cargos corporativos e chamadas de lucros, ele mantém uma influência significativa sobre o Alibaba e o Ant e os promove globalmente em eventos políticos e empresariais. Ele também continua a ser mentor de talentos de gestão na “Alibaba Partnership”, um grupo de 35 membros de gerentes de empresas.

A empresa planeja levantar pelo menos US $ 5 bilhões com a venda de um título denominado em dólares americanos este mês.

