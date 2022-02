Fundador do Telegram diz que plataforma está sendo usada para desinformação

Apoie o 247

ICL

247 - O fundador do Telegram, Pavel Durov, escreveu em suas redes sociais, neste domingo (27), que a plataforma está sendo usada para disseminar "informações não apuradas” sobre os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. Ele pediu que os usuários fiquem alertas e suspeitem de todas as informações que são passadas pelo canal.

“Os canais do Telegram estão se tornando cada vez mais uma fonte de informações não verificadas relacionadas a eventos ucranianos. Não temos a capacidade física de verificar a precisão de todas as publicações do canal”, disse.

O CEO do Telegram chegou a dizer que ia suspender o funcionamento do Telegram na Rússia e na Ucrânia, mas depois reconsiderou, informa o site Antagonista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não queremos que o Telegram seja usado como uma ferramenta que agrava conflitos e incita o ódio étnico”, finalizou Durov.

Na véspera, o Telegram suspendeu contas de investigados em inquérito do Supremo Tribunal Federal, cumprindo determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Entre as contas suspensas está a do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que já foi alvo de medida semelhante em seus canais em outras redes sociais, como Twitter e YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moraes havia determinado o bloqueio de três perfis do Telegram envolvidos em investigação sobre propagação de discurso de ódio e fake news, sob pena de o aplicativo ser retirado do ar em caso de descumprimento.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE