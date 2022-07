Fundo da Rota da Seda assina acordo de investimento com a Indonésia

Apoie o 247

ICL

Xinhua - O Fundo da Rota da Seda da China assinou um acordo com a Autoridade de Investimento da Indonésia para buscar conjuntamente oportunidades de cooperação de investimento no país do Sudeste Asiático.



As duas partes estabelecerão uma parceria estratégica de longo prazo e vantajosa para todos e alavancarão seus respectivos recursos e conhecimentos para promover o desenvolvimento socioeconômico e a conectividade entre a China e a Indonésia, de acordo com o Fundo.



Dado o vasto potencial de investimento na Indonésia e no Sudeste Asiático, o Fundo pretende investir até 20 bilhões de yuans (cerca de 3 bilhões de dólares americanos) ou o valor equivalente em moedas estrangeiras sob o acordo.



Os dois lados cooperarão por meio de várias formas de investimento com foco no apoio a projetos locais que beneficiem a subsistência das pessoas e promovam o desenvolvimento na Indonésia, disse o Fundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE