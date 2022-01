"Futuro compartilhado": China e cinco países da Ásia Central vão construir comunidade mais próxima

A cúpula contou com a presença de líderes da China, do Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão edit

Xinhua - A China e cinco países da Ásia Central prometeram na terça-feira construir uma comunidade ainda mais próxima com um futuro compartilhado, enquanto o presidente chinês Xi Jinping presidiu uma cúpula virtual comemorativa do 30º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e os cinco países.



Como a primeira grande atividade diplomática da China envolvendo a Ásia Central este ano, a cúpula contou com a presença de líderes do Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.



"Não importa como o cenário internacional possa evoluir ou quão desenvolvida a China possa crescer, a China sempre continuará sendo um bom vizinho, um bom parceiro, um bom amigo e um bom irmão em quem os países da Ásia Central podem confiar e contar", disse Xi, reafirmando o compromisso da China com a região.

Saudando o desenvolvimento das relações China-Ásia Central nas últimas três décadas como "um bom exemplo de promoção de um novo tipo de relações internacionais", Xi apontou que as chaves para a cooperação bem-sucedida são o respeito mútuo, a amizade de boa vizinhança, a solidariedade nos tempos difíceis e benefício mútuo.



Os líderes dos cinco países da Ásia Central elogiaram os resultados frutíferos da cooperação com a China, elogiando o desenvolvimento das relações entre os países da Ásia Central e a China, que não só promoveu o seu respectivo desenvolvimento e prosperidade, como também resguardou eficazmente a paz e a estabilidade regionais.



Li Yongquan, chefe da Sociedade Chinesa de Estudos Russos, da Europa Oriental e da Ásia Central, disse que, desde o estabelecimento das relações diplomáticas, a China sempre tratou os cinco países da Ásia Central de forma igual e realizou cooperação prática com os cinco países para ajudá-los a resolver seus problemas mais urgentes.



Ambos os lados disseram que viram a cúpula como um marco significativo.



Por ocasião do 30º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas, os chefes de Estado dos seis países revisaram o passado, somaram suas experiências, discutiram a cooperação e chegaram a muitos consensos importantes, que darão um novo impulso ao desenvolvimento futuro das relações, o vice-chanceler chinês Le Yucheng disse à mídia após a cúpula.

"A China está pronta para trabalhar com os países da Ásia Central para aproveitar o bom momento e lutar lado a lado para construir uma comunidade China-Ásia Central ainda mais próxima com um futuro compartilhado", disse Xi em seu discurso, também fazendo algumas propostas para realizar o objetivo.



Ele anunciou que a China continuará fornecendo vacinas e suprimentos antiepidêmicos aos países da Ásia Central e intensificará a produção conjunta e a transferência de tecnologia em relação às vacinas e medicamentos contra a COVID-19.



Em 2022, a China fornecerá 50 milhões de doses adicionais de vacinas como ajuda aos países da Ásia Central e estabelecerá centros de medicina tradicional nos países onde são necessárias, acrescentou Xi.



Os líderes da Ásia Central disseram que trabalharão com a China "juntos por um futuro compartilhado", ecoando o lema dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, e disseram que esperam ansiosamente para participar da cerimônia de abertura do evento esportivo na próxima semana.

O comércio entre a China e os países da Ásia Central cresceu mais de 100 vezes nos últimos 30 anos, e os estoques de investimento direto da China nos cinco países ultrapassaram 14 bilhões de dólares, segundo o Ministério do Comércio chinês em 17 de janeiro.



Analistas disseram que a complementaridade entre a economia da China e as economias dos cinco países oferece um enorme espaço e potencial para eles expandirem sua cooperação pragmática.



Em seu discurso, Xi sugeriu que os dois lados acelerem a cooperação de alta qualidade e fortaleçam a cooperação em inteligência artificial, big data, computação em nuvem e outros setores de alta tecnologia.



De acordo com um comunicado conjunto divulgado após a cúpula, a China e os países da Ásia Central concordaram em fortalecer o encaixe da Iniciativa do Cinturão e Rota com as próprias estratégias de desenvolvimento das cinco nações.



"Acredito que a cúpula abrirá amplas perspectivas para a Ásia Central e a China fortalecerem ainda mais a cooperação pragmática", disse Yerlan Madiev, especialista do Instituto de Economia e Política Mundial do Cazaquistão.

