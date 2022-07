G20: chanceleres de China e Índia conversam sobre laços bilaterais

Apoie o 247

ICL

Xinhua - O conselheiro de Estado chinês e ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, na quinta-feira, à margem da reunião dos ministros das Relações Exteriores do Grupo dos 20 (G20) em Bali, Indonésia.



Wang disse na reunião que desde março deste ano, China e Índia mantêm comunicação e intercâmbios, diferenças gerenciadas de forma eficaz, e as relações bilaterais mostram um momento de recuperação no geral.



China e Índia, disse Wang, compartilham interesses comuns e reivindicações legítimas semelhantes. Como o mundo está passando por profundas mudanças, grandes países como a China e a Índia definitivamente não seguirão o fluxo, mas estão destinados a manter a determinação estratégica, alcançar seu respectivo desenvolvimento e revitalização de acordo com as metas estabelecidas e fazer maior contribuições para o futuro da humanidade.



Wang disse que os dois países devem tomar ações práticas para implementar o importante consenso dos líderes dos dois países de que "os dois países não são ameaças um do outro, mas parceiros de cooperação e oportunidades de desenvolvimento".



Ele também disse que os dois países devem pressionar pelo retorno antecipado das relações bilaterais ao caminho certo e iluminar o futuro brilhante das relações juntas.

Wang disse que a China aprecia o apoio da Índia por sediar as reuniões do BRICS e o Diálogo de Alto Nível sobre Desenvolvimento Global em junho, e apoiará o trabalho da Índia em 2023 como o próximo presidente rotativo dos países do G20 e da Organização de Cooperação de Xangai (SCO).



Observando que ambos os países, como defensores do multilateralismo, compartilham pontos de vista em áreas que vão desde salvaguardar a paz e a segurança, impulsionar a recuperação econômica, melhorar a governança global e combater conjuntamente a Covid-19, Wang disse que devem fortalecer a coordenação e cooperação e unir esforços para fazer as relações internacionais mais democráticas, a ordem internacional mais justa, fazer com que as vozes dos países em desenvolvimento sejam mais ouvidas e seus interesses legítimos mais bem mantidos.



Jaishankar disse que desde a reunião dos dois ministros das Relações Exteriores em março, os dois lados fizeram progressos positivos em termos de salvaguardar a estabilidade ao longo das fronteiras, promover a cooperação prática e facilitar os intercâmbios entre pessoas.



Ele observou que o lado indiano espera um relacionamento positivo, cooperativo e construtivo entre a Índia e a China e está pronto para trabalhar com a China para liberar um sinal claro para impulsionar a melhoria dos laços bilaterais e transformar o consenso e a visão dos dois países líderes em resultados tangíveis.



Ele agradeceu o apoio da China ao papel da Índia como a próxima presidência rotativa do G20 e da SCO em 2023. A Índia continuaria defendendo a autonomia estratégica e uma posição independente em assuntos internacionais.



Ambos os lados concordaram em apoiar a Indonésia para sediar com sucesso as reuniões do G20 este ano, impulsionar conjuntamente as reuniões para se concentrar nos tópicos centrais e ajudar na recuperação global pós-pandemia.



Wang está em Bali para participar da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 na quinta e sexta-feira. Ele está em uma uma turnê pela Ásia, que o leva a Mianmar, Tailândia, Filipinas, Indonésia e Malásia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE