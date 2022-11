G20: China elogia oposição da Rússia à guerra nuclear e chama atitude de 'responsável e racional'

Moscou e Pequim realizaram uma reunião à margem do evento e reforçaram seus ideiais não nucleares edit

Sputnik - Diversos países estão reunidos em Bali, na Indonésia, para cúpula do G20 que acontece durante dois dias no país asiático. Moscou e Pequim realizaram uma reunião à margem do evento e reforçaram seus ideiais não nucleares.

Durante a cúpula do G20 em Bali nesta terça-feira (15) o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse ao colega russo, Sergei Lavrov, que a posição de Moscou de que uma guerra nuclear não deve ser travada, mostra uma atitude "racional" e "responsável", segundo a Reuters.

"A China notou que a Rússia recentemente reafirmou a posição estabelecida de que 'uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada', o que mostra a atitude racional e responsável da Rússia", disse Wang citado pela mídia.

Ao mesmo tempo, o ministro afirmou que Pequim ficou satisfeita em ver a Moscou sinalizar sua disposição de dialogar sobre a Ucrânia e concordar em retomar o acordo de exportação de grãos do mar Negro, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês.

"A China está disposta a trabalhar com a Rússia para impulsionar seus intercâmbios e comunicações de alto nível em vários campos, aprofundar a cooperação prática bilateral e facilitar o intercâmbio de pessoal", disse Wang.

As observações do chanceler ocorrem em um momento em que o gigante asiático está sob pressão dos EUA e seus aliados europeus para usar sua "parceria sem limites" com Moscou para pressionar pelo fim da operação em território ucraniano.

