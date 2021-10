G20 fecha acordo climático com poucos compromissos concretos

Declaração divulgada por líderes reunidos em Roma reafirma intenção de limitar aquecimento global a 1,5°C, mas não especifica prazos para neutralidade de carbono e abandono de carvão pelas 20 maiores economias do mundo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

GW - Os líderes do G20 reunidos em Roma afirmaram numa declaração conjunta neste domingo (31) que concordaram em estabelecer uma ação "significativa e efetiva" para limitar o aquecimento global a 1,5°C. No entanto, o documento exibe poucos compromissos concretos.

O documento, por exemplo, não define uma data precisa para a neutralidade de carbono. Os países do G20 são responsáveis por 80% das emissões que contribuem para as mudanças climáticas. A declaração foi divulgada pouco antes do início da COP26, a conferência da ONU sobre o clima em Glasgow.

"Reconhecemos que os impactos das mudanças climáticas a 1,5°C são muito menores do que a 2°C. Manter 1,5°C ao alcance exigirá ações significativas e eficazes e compromisso de todos os países", afirma o documento.

PUBLICIDADE

Em vez de citar uma data específica para a neutralidade do carbono, o documento menciona que esse compromisso deve ser atingido "até ou por volta da metade do século". Alguns países, como a Itália, pediam para mencionar 2050 como uma possível data, mas a ideia sofreu críticas por parte da China e da Índia, que estimam atingir o objetivo até 2060.

A declaração também incluiu uma promessa de suspender o financiamento internacional para a geração de energia a carvão até o final deste ano. Por outro lado, não indicou uma data para a eliminação desse tipo fonte de geração energia pelos países do bloco.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra da matéria na GW

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE