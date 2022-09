G7 apresentará plano para estabelecer teto de preços do petróleo russo nesta semana, diz The Wall Street Journal

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os ministros das Finanças do G7 apresentarão, na próxima sexta-feira (2), um plano para estabelecer um teto para o preço do petróleo russo, escreveu o jornal The Wall Street Journal, nesta terça-feira (31).

De acordo com a publicação, espera-se que os ministros aprovem o projeto durante uma reunião virtual e se comprometam em indicar quando a nova regra será de fato implementada.

As autoridades financeiras ocidentais esperam ter uma política efetiva sobre a questão em vigor até dezembro, diz o jornal.

"As autoridades estão tentando resolver algumas questões difíceis sobre como o teto de preço funcionará", informou o WSJ.

Desde o início da operação militar especial russa na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, os Estados Unidos e seus aliados intensificaram a aplicação de sanções contra Moscou. Entre as medidas estão restrições econômicas às reservas internacionais russas e a suas exportações de petróleo, gás, carvão, aço e ferro.

Moscou tem compensado as perdas com exportações para países fora do eixo ocidental.

Uma das alternativas, por exemplo, foi fortalecer as relações comerciais com a Índia. Conforme revelou a agência Reuters, em meados de junho, o fornecimento de petróleo e carvão para o país asiático cresceu exponencialmente entre 27 de maio e 15 de junho de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021.

As informações apontam para um crescimento de 31 vezes das exportações de petróleo russo para a Índia nesse período, chegando a um valor de US$ 2,2 bilhões (R$ 11,29 bilhões), enquanto a quantidade de carvão e produtos derivados importados da Rússia subiu em seis vezes, para US$ 331,17 milhões (R$ 1,7 bilhão).

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.