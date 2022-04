G7 aumentará pressão sobre a Rússia devido à guerra na Ucrânia

Apoie o 247

TASS - Os países do G7 vão sustentar e aumentar sua pressão sobre a Rússia devido à situação na Ucrânia, de acordo com um comunicado divulgado após uma reunião dos ministros das Finanças do G7 e presidentes dos bancos centrais em Washington na quarta-feira (20).

"Vamos sustentar e aumentar nossa pressão coordenada pelo tempo que for necessário e continuaremos a pedir a outros países que apoiem nossos esforços", diz o documento.

Os chefes dos ministérios de finanças e bancos centrais do G7 também observaram que o G7, juntamente com parceiros em todo o mundo, continuaria a tomar ações coordenadas em resposta à escalada em andamento "para aumentar ainda mais o custo desta guerra para a Rússia". "Também continuaremos trabalhando juntos e com nossos parceiros para aplicar nossas sanções e impedir qualquer tentativa de evadir, contornar ou preencher as sanções", afirmou o comunicado.

Os países do G7 esperam que o valor total do apoio adicional à Ucrânia ultrapasse US$ 24 bilhões em 2022, de acordo com um comunicado.

Ao mesmo tempo, os países do G7 afirmam que as sanções contra a Rússia sobre a situação na Ucrânia foram projetadas de forma direcionada para minimizar os danos a terceiros países e à economia global.

Os países do G7 estão comprometidos em não realizar transações financeiras de governo para governo com a Rússia e pedem a outros países e instituições internacionais que se juntem a eles, de acordo com o comunicado da reunião.

Os países do G7 lamentaram que a Rússia tenha participado da reunião dos Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais do G20 devido à situação em torno da Ucrânia. de acordo com um comunicado divulgado.

"Organizações internacionais e fóruns multilaterais não devem mais conduzir suas atividades com a Rússia de maneira usual. Como tal, lamentamos a participação da Rússia em fóruns internacionais, incluindo reuniões do G20, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial nesta semana", disse o comunicado.

O ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, participou da reunião dos ministros das Finanças do G20 e presidentes dos bancos centrais por videoconferência na quarta-feira.

