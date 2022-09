Gabinete de Liz Truss é o primeiro do Reino Unido sem homens brancos em cargos importantes

Pela primeira vez, um homem branco não ocupará um dos quatro cargos ministeriais mais importantes do país edit

(Reuters) - A nova primeira-ministra britânica Liz Truss selecionou um gabinete onde, pela primeira vez, um homem branco não ocupará um dos quatro cargos ministeriais mais importantes do país.

Truss nomeou Kwasi Kwarteng – cujos pais vieram de Gana na década de 1960 – como o primeiro ministro negro das finanças da Grã-Bretanha, enquanto James Cleverly é o primeiro ministro negro das Relações Exteriores.

Inteligentemente, cuja mãe é de Serra Leoa e cujo pai é branco, no passado falou sobre sofrer bullying quando criança mestiça e disse que o partido precisa fazer mais para atrair eleitores negros.

Suella Braverman, cujos pais vieram para a Grã-Bretanha do Quênia e Maurício seis décadas atrás, sucede Priti Patel como a segunda ministra do Interior da minoria étnica, onde será responsável pela polícia e pela imigração.

A crescente diversidade se deve em parte a uma pressão do Partido Conservador nos últimos anos para apresentar um conjunto mais variado de candidatos ao parlamento.

Até algumas décadas atrás, os governos britânicos eram compostos principalmente por homens brancos. Demorou até 2002 para a Grã-Bretanha nomear seu primeiro ministro de gabinete de minoria étnica quando Paul Boateng foi nomeado secretário-chefe do Tesouro.

Rishi Sunak, cujos pais vieram da Índia, foi o antecessor de Kwarteng no trabalho financeiro e o vice-campeão de Truss no contexto de liderança.

"A política estabeleceu o ritmo. Agora tratamos como normal, essa diversidade", disse Sunder Katwala, diretor do think-tank não-partidário British Future, que se concentra em migração e identidade. "O ritmo da mudança é extraordinário."

No entanto, os altos escalões dos negócios, o judiciário, o serviço civil e o exército ainda são predominantemente brancos.

E apesar da campanha de diversidade do partido, apenas um quarto dos parlamentares conservadores são mulheres e 6% de minorias.

Histórico

No entanto, os conservadores têm o melhor histórico de estreias políticas entre os principais partidos políticos, incluindo a nomeação do primeiro primeiro-ministro judeu em Benjamin Disraeli em 1868.

Isso ocorre apesar do fato de que os eleitores de minorias étnicas são muito mais propensos a apoiar o Partido Trabalhista de oposição e o partido no poder enfrentar acusações de racismo, misoginia e islamofobia.

O ex-primeiro-ministro Boris Johnson pediu desculpas em 2019 por descrever mulheres muçulmanas vestindo burcas como se fossem caixas de correio.

Os conservadores elegeram as três primeiras-ministras britânicas, Margaret Thatcher, Theresa May e agora Truss. O primeiro legislador de ascendência asiática, Mancherjee Bhownaggree em 1895, também veio dos conservadores.

Johnson reuniu o gabinete mais jovem e etnicamente diverso da história quando elegeu primeiro-ministro em 2019. Seus três ministros das Finanças incluíam dois homens de origem sul-asiática e um de origem curda.

As mudanças seguiram um esforço de anos do ex-líder e primeiro-ministro David Cameron.

Quando ele assumiu em 2005, o partido tinha apenas dois membros de minorias étnicas no parlamento de 196, e ele se propôs a garantir que seu partido se parecesse mais com a Grã-Bretanha moderna que esperava liderar.

No ano seguinte, Cameron apresentou uma lista prioritária de candidatas femininas e minoritárias a serem selecionadas, muitas para assentos seguros na Câmara dos Comuns. A Truss foi beneficiária desse empurrão.

“Uma parte fundamental para garantir a força e a resiliência de qualquer grupo, incluindo um partido político, é evitar que todos pensem e ajam da mesma maneira – evitar o pensamento de grupo”, disse James Arbuthnot, membro do conselho do partido. comitê de candidatos quando Cameron introduziu as mudanças.

Mas Kwarteng minimizou o significado de sua etnia. Ele disse que, embora tenha sofrido insultos racistas ao crescer nos anos 80, ele não se vê como um símbolo de ninguém além de seus eleitores em Spelthorne, que faz fronteira com os subúrbios do sudoeste de Londres.

"Na verdade, acho que não é grande coisa", disse ele depois de ser nomeado o primeiro ministro conservador negro. "Eu acho que uma vez que você fez o ponto, eu não acho que é algo que surge muito."

