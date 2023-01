Gala do Festival da Primavera registra público de 11 bilhões pelo mundo

A escala de transmissão do banquete cultural para chineses nas novas mídias e sua divulgação bateram recordes edit

247 - A Gala do Festival da Primavera de 2023, produzida pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), ofereceu um banquete cultural para chineses.

De acordo com informações publicadas pela Rádio Internacional da China, até as 2h deste domingo (22), o programa registrou público de 11 bilhões no mundo. Os números apontaram que 50,51% era de jovens entre 15 e 44 anos.

A escala de transmissão da gala nas novas mídias e sua divulgação ultramarina bateram recordes. A audiência do programa representa 76,29% das fatias de mercado chinês da televisão, alta de 2,19 pontos percentuais sobre o ano passado.

Nas novas mídias, mais de 188 milhões de pessoas assistiram à transmissão ao vivo, um aumento de 56,7% na comparação com o ano passado.

