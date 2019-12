García Linera, vice de Evo Morales, diz que os golpistas temem o projeto de socialismo

247 - O vice-presidente deposto da Bolívia, Alvaro García Linera disse em entrevista ao jornal argentino Página 12 que os líderes do golpe estão preocupados com a influência de Evo Morales no país, que o presidente deposto segue vivo e livre e que um projeto social como o socialismo democrático da Bolívia foi bem-sucedido.

Para Linera, é isso que os golpistas temem. “Tivemos a taxa de crescimento mais importante do continente latino-americano, 30% da população saiu da pobreza. Isso para os EUA são credenciais subversivas", disse o vice de Evo, informa a Telesul.

"Evo é o exemplo vivo de que um líder progressista e de esquerda pode fazer um bom trabalho econômico ”, enfatizou.