Garçom que serviu Bolsonaro nos EUA diz que pode ter coronavírus

247 - Mais uma pessoa que teve contato com Jair Bolsonaro em sua viagem aos Estados Unidos está com suspeita de contágio do coronavírus. O garçom brasileiro Franklin Oliveira, que atendeu Bolsonaro em um almoço com pastores evangélicos em uma churrascaria de Miami, está com suspeita de ter contraído o coronavírus.

De acordo com reportagem de Guilherme Waltenberg, do Metrópoles, o garçom foi ao hospital Jackson Memorial nesta quinta-feira (12) depois de ter sentido sintomas da doença por dois dias.

“O consulado orientou o restaurante quem sentir qualquer coisa procurar hospital pra fazer exames. E eu estou com dor de garganta tem 2 dias. Achei melhor vir por precaução”, relatou o garçom.

Bolsonaro, que cumpriu agenda de quatro dias em Miami, fez teste para saber se foi infectado que deve sair amanhã.