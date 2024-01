Gastos para financiar genocídio em Gaza motivam novas polêmicas no governo de Netanyahu

O financiamento da guerra é motivo de disputas políticas no seio do governo sionista edit

247 - Com Israel gastando cerca de 260 milhões de dólares por dia em sua guerra contra o povo palestino, os pagamentos para escolas ultraortodoxas e outras causas defendidas pelos conservadores na coalizão governante desencadearam uma avaliação crítica ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A controvérsia gira em torno dos fundos alocados para os partidos da coalizão, tornando o governo mais dependente de títulos para financiar a guerra, informa a Bloomberg.

O impacto econômico da guerra está superando as previsões iniciais, colocando pressão nas finanças públicas. Os polêmicos subsídios desencadearam um debate nacional e estão mantendo os mercados em alerta, enquanto o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, se prepara para revelar um novo orçamento referente ao ano que passou e apresentar planos para 2024 nos próximos dias.

Incorporados ao programa de gastos de Israel estão os chamados "fundos de coalizão", ou gastos discricionários designados aos cinco partidos que compõem o governo de Netanyahu, o mais religioso da história de Israel. Uma transferência recorde de 14 bilhões de shekels (3,6 bilhões de dólares) aprovada em maio será destinada parcialmente a escolas religiosas, algumas isentas de ensinar disciplinas como inglês e matemática. Outros projetos favorecidos incluem o desenvolvimento de assentamentos judeus na Cisjordânia ocupada.

Embora essas alocações especiais sejam uma fração do orçamento total para 2023-2024, elas se tornaram um indicador de prioridades concorrentes em um momento em que Israel enfrenta seu pior conflito armado em meio século.

O veredito dos traders globais será crucial, já que o governo recorre cada vez mais a títulos para pagar a guerra. O déficit orçamentário aumentou mais de sete vezes em outubro em relação ao ano anterior, e o Ministério das Finanças anunciou planos de empréstimo 75% maior em novembro do que no mês anterior.

O custo para segurar os títulos soberanos israelenses contra um calote é mais que o dobro do que era antes do início da guerra. E o prêmio de risco, ou spread, que os investidores exigem para manter notas do governo israelense em relação aos Treasuries dos EUA permanece cerca de 25 pontos-base mais alto.

O financiamento sem precedentes para programas religiosos e assentamentos na Cisjordânia já estava em questão muito antes da guerra desestabilizar a economia de $520 bilhões, com críticos alertando que isso prejudicaria o crescimento.

Mas isso se destaca ainda mais agora que Netanyahu se comprometeu a pagar "qualquer preço econômico que esta guerra nos custe".

Os planos orçamentários de 2023 delineados por Smotrich preveem um aumento de gastos de 35 bilhões de shekels, grande parte destinada ao gasto militar e a maior parte financiada por dívida.

Os fundos da coalizão que ainda não foram utilizados totalizam quase 8 bilhões de shekels. No entanto, os partidos no poder resistiram até agora em desviar totalmente esses fundos ou cortar os programas vinculados a eles. Seu custo excede o orçamento total de 2023 para hospitais públicos ou ensino superior financiado pelo estado.

Smotrich, um colonialista de longa data, sugeriu eliminar menos do que o proposto pelo departamento de orçamento do Ministério das Finanças, apesar de sua promessa de eliminar gastos não "essenciais para apoiar o combate".

A postura do governo tem irritado investidores e muitos analistas de ponta. Em uma carta enviada na semana passada a Netanyahu e Smotrich, 300 economistas proeminentes de Israel e do exterior instaram-os a "recuperar imediatamente o bom senso".

"Um passo básico e necessário seria interromper o financiamento de tudo o que não é essencial para a guerra, em primeiro lugar os fundos de coalizão", afirmou o grupo na carta assinada pelo Nobel de Economia Josh Angrist.

A perspectiva está piorando após uma breve reviravolta no ano passado, quando Israel teve seu primeiro superávit orçamentário desde pelo menos o ano 2000, com os gastos militares diminuindo pela primeira vez em mais de uma década.

Smotrich disse que o déficit orçamentário poderia atingir 4% da produção econômica este ano e 5% em 2024. Isso é mais do que o dobro das previsões anteriores do governo, mas ainda menos que a figura de 7,1% prevista pela agência Moody's Investors Service.

Para Netanyahu e seus aliados, o financiamento pode ser crucial para sua sobrevivência política. Em maio, alguns partidos ameaçaram derrubar a coalizão a menos que os gastos fossem aprovados.

A discordância sobre o assunto é evidente dentro do Ministério das Finanças, criando uma divisão entre Smotrich e um setor dirigido por tecnocratas considerados menos vinculados a interesses políticos.

O departamento de orçamento pediu medidas mais rigorosas para cobrir os maiores gastos e a queda na receita, incluindo desvio de fundos de coalizão e fechamento de alguns ministérios do governo. Em uma carta a Smotrich, o chefe do departamento alertou que as decisões fiscais serão examinadas de perto por agências de classificação de risco.

