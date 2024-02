Gaza está ameaçada pelo avanço sem precedentes da desnutrição infantil

Apoie o 247

Prensa Latina - As taxas de desnutrição aguda no norte de Gaza sugerem um declínio grave e rápido no estado nutricional de crianças menores de dois anos de idade nos últimos três meses, sem precedentes em todo o mundo, alertou nesta segunda-feira (19) a ONU.

De acordo com dados divulgados pela organização, uma em cada seis crianças com menos de dois anos de idade no norte do enclave sofre de desnutrição aguda, enquanto quase três por cento sofrem de emaciação grave, o que coloca as suas vidas em maior perigo e a possibilidade de problemas médicos e de morte. a menos que recebam tratamento urgente.

O relatório Análise da situação nutricional e vulnerabilidade em Gaza afirma que antes de outubro do ano passado, a desnutrição aguda na Faixa de Gaza era rara, mal registada em 0,8 por cento das crianças com menos de cinco anos de idade.

“A taxa de 15,6 por cento de emaciação entre crianças com menos de 2 anos de idade no norte de Gaza sugere um declínio grave e rápido”, alertava o texto preparado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, pelo Programa Alimentar Mundial e pela Organização Mundial de Saúde. Tal declínio no estado nutricional de uma população em três meses não tem precedentes em todo o mundo, confirmou o estudo.

No entanto, as estatísticas atuais poderiam ser piores, uma vez que os dados foram recolhidos em Janeiro.

O relatório confirma que, após exames semelhantes no sul da Faixa, em Rafah, cinco por cento das crianças com menos de dois anos sofrem de desnutrição aguda.

“Esta é uma prova clara de que o acesso à ajuda humanitária é necessário e pode ajudar a prevenir os piores resultados”, acrescenta o documento, insistindo nos apelos para proteger aquele distrito da ameaça de operações militares intensificadas pelas forças israelitas.

As agências consideraram elevado o risco de novos aumentos da desnutrição em toda a Faixa de Gaza devido à alarmante falta de alimentos, água e serviços de saúde e nutrição.

90 por cento das crianças com menos de dois anos de idade e 95 por cento das mulheres grávidas e lactantes enfrentam pobreza alimentar grave - com dois ou menos grupos de alimentos no dia anterior - enquanto os alimentos a que têm acesso são de menor valor nutricional.

95 por cento dos agregados familiares limitam as refeições e o tamanho das porções e 64 por cento das famílias comem apenas uma refeição por dia.

Enquanto isso, mais de 95% restringiram a quantidade de alimentos que os adultos recebiam para garantir a alimentação dos mais pequenos.

