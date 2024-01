Gaza precisa de pelo menos US$ 15 bilhões para reconstruir moradias destruídas por Israel, diz autoridade palestina

Apoie o 247

247 - O presidente do Fundo de Investimento Palestino, Mohammed Mustafa, anunciou que será necessário um montante de pelo menos US$ 15 bilhões para reconstruir casas em Gaza, após a ofensiva de Israel contra o enclave palestino. “E ainda não falamos sobre infraestrutura, não falamos sobre hospitais que foram danificados, sobre redes…” disse ele no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Segundo Mustafa, relatórios internacionais apontam que aproximadamente 350 mil moradias em Gaza foram danificadas, seja parcial ou completamente. Dentre essas, estima-se que 150 mil precisarão ser reconstruídas, com um custo médio de US$ 100 mil dólares por unidade. Os números divulgados pelo gabinete de imprensa palestino em Gaza mostram que mais de 70 mil residências foram completamente destruídas.

A guerra levou a maioria das 2,3 milhões de pessoas de Gaza a fugir de suas casas e causou uma crise humanitária, com escassez de comida, combustível e medicamentos. “Se a guerra em Gaza continuar, mais pessoas devem morrer de fome do que da guerra”, disse Mustafa.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse na terça-feira (16) que os países árabes não estão entusiasmados em se envolver na reconstrução de Gaza se o enclave for “destruído” novamente daqui a alguns anos. (Com informações da agência Reuters)

