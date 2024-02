Gaza registra o pior nível de desnutrição infantil do mundo, diz oficial da ONU

Apoie o 247

Sputnik - A Faixa de Gaza está testemunhando o mais alto nível de desnutrição do mundo, com uma criança em cada seis menores de dois anos desnutrida, disse o vice-diretor-executivo do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Carl Skau, nesta terça-feira (27).

“Gaza está vendo o pior nível de desnutrição infantil em qualquer lugar do mundo. Uma criança em cada seis menores de dois anos está agudamente desnutrida”, disse Skau em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Segurança Alimentar.

O PMA está pronto para ampliar suas operações se um cessar-fogo for alcançado, ele acrescentou. “Se nada for feito, tememos que uma fome generalizada em Gaza seja quase inevitável, e o conflito, que desde outubro já custou a vida de quase 30.000 pessoas e feriu mais de 70.000, de acordo com o Ministério da Saúde em Gaza, terá muitas mais vítimas”, Ramesh Rajasingham leu em nome da OCHA e do subsecretário-geral para Assuntos Humanitários e Coordenador de Socorro de Emergência, Martin Griffiths, também mencionado na mesma reunião.

Em 7 de outubro de 2023, o movimento palestino Hamas lançou um ataque maciço de foguetes contra Israel a partir de Gaza e rompeu a fronteira, matando 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 240 outras, segundo Tel Aviv. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Até agora, pelo menos 29.700 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza, disseram as autoridades locais.

Em 24 de novembro, o Catar mediou um acordo entre Israel e o Hamas sobre uma trégua temporária e a troca de alguns dos prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro. Acredita-se que mais de 100 reféns ainda estejam sendo mantidos pelo Hamas em Gaza.

