Gaza tem cemitérios superlotados com chegada diária de corpos

247 - Um dos coveiros mais conhecidos da Faixa de Gaza, Saadi Baraka, que trabalha nos dois principais cemitérios na área central da faixa, ambos em Deir al-Balah, em entrevista à CNN denunciou que os cemitérios estão superlotados e que todos os dias dezenas de corpos são levados para sepultamento.

Segundo Baraka, nos últimos dois meses o cemitério foi expandido em cerca de 6.000 metros quadrados para atender à demanda.

Ele explica que a maioria dos corpos enterrados é de mulheres e crianças, e os coveiros estão tendo que “usar ferramentas primitivas para acomodar o fluxo incessante dos mortos que são deixados no local”, destaca trecho da reportagem.

“Enterrei 16.880 pessoas. Juro por Deus que 85% são mulheres e crianças. Eles mataram todas as mulheres. Foram todos mortos porque foram eles que ficaram em casa. Não enterrei mais de três do Hamas. [O primeiro-ministro israelense Benjamin] Netanyahu está mentindo quando diz que está matando pessoas do Hamas”, disse Baraka.

“Estão construindo novos túmulos de tijolos em cima de túmulos existentes, trabalhadores misturando cimento e usando solo e areia do cemitério para fechar as lacunas entre as sepulturas recém-construídas e pedaços antigos de lajes de metal sendo usados para cobrir as sepulturas”, é o cenário descrito em um vídeo ao qual a reportagem teve acesso.

De acordo com a Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal), já são 37.398 palestinos assassinados. Isso representa 1,68% da população de Gaza.

