Gazprom anuncia desligamento total do gasoduto Nord Stream para manutenção por período indeterminado

Sputnik Brasil - A Gazprom, gigante russa de gás, disse que recebeu um aviso do órgão de vigilância técnico russo, Rostekhnadzor, sobre um mau funcionamento do único motor em funcionamento restante do gasoduto Nord Stream (Corrente do Norte), que foi completamente desligado até que os problemas sejam eliminados.

O anúncio da estatal russa foi feito nesta sexta-feira (2).

"Até que os problemas de operação do equipamento sejam eliminados, o transporte de gás pelo gasoduto Nord Stream foi completamente interrompido", disse a empresa.

Segundo a Gazprom, um vazamento de óleo foi identificado durante os trabalhos de manutenção na unidade de compressores de gás Trent 60 (GPA nº 24) da estação de compressores de Portovaya, realizados em conjunto com representantes da Siemens.

Foi encontrado óleo em equipamentos que fazem parte do motor.

O relatório de detecção de vazamento de óleo também foi assinado por representantes da Siemens.

A Gazprom enviou uma carta à Siemens sobre as avarias identificadas e a necessidade de eliminá-las, disse a empresa russa.

O gasoduto Nord Stream é atualmente a única rota principal restante para o fornecimento de gás da Rússia à Europa Ocidental e viu seu funcionamento cair drasticamente neste verão no Hemisfério Norte, depois que as autoridades canadenses atrasaram a entrega de uma turbina Siemens necessária para a sua operação.

Na semana passada, a mídia expressou temores de que a interrupção do fornecimento do combustível pelo gasoduto de 31 de agosto até hoje (2), anunciada pelo lado russo, possa ser prorrogada, o que aumentaria o caos energético na União Europeia (UE).

"O fechamento completo do Nord Stream pode levar ao esgotamento das reservas de gás na UE no início de janeiro de 2023", disse o jornal britânico Daily Express, citando a especialista em segurança energética Valery Chow.

