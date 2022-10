Gazprom: cidades europeias inteiras podem congelar durante o frio do inverno

Cidades europeias inteiras podem congelar durante a onda de frio do inverno no Hemisfério Norte, disse o chefe da Gazprom, Aleksei Miller edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Cidades europeias inteiras podem congelar durante a onda de frio do inverno no Hemisfério Norte, disse o chefe da Gazprom, Aleksei Miller, no fórum Semana Russa de Energia.

"O inverno pode ser relativamente ameno, mas uma semana qualquer, ou cinco dias, será anormalmente fria. Nesse curto período de tempo, Deus me livre, cidades inteiras, terras inteiras podem congelar", disse ele.

Comentando sobre a disposição da Europa de passar o inverno "sem dor", Miller enfatizou que a Europa "vai sobreviver, mas o que vai acontecer com a injeção para o inverno de 2023 e 2024?"

"Está claro que a crise energética não veio por um curto período de tempo e que as causas da crise energética são de natureza sistêmica", acrescentou.

Miller também descreveu a ideia da Europa de introduzir um teto de preço para o gás russo com as palavras da canção "Zima" (Inverno) do cantor soviético Eduard Khil, chamando-o de "um teto de gelo".

"Você tem que entender que hoje não há e não pode haver nenhuma compulsão para os produtores de gás se comportarem desta ou daquela maneira [...] Portanto, o 'teto de gelo' é uma imagem muito figurativa do que são essas medidas propostas", concluiu.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.