Gazprom garante que irá fornecer gás regularmente à Europa através da Ucrânia

RT - Gazprom continua a fornecer gás rotineiramente para a Europa via território ucraniano, disse o porta-voz da gigante russa de energia, Sergei Kupriyánov, citado pela TASS na quarta-feira.

O abastecimento é feito de acordo com os pedidos dos consumidores europeus, que para este dia 30 de março é de 109,5 milhões de metros cúbicos, o que corresponde aos abastecimentos ao abrigo da reserva de longo prazo para o trânsito de gás pela Ucrânia, detalhou o porta-voz.

Paralelamente, o fluxo de gás pelo gasoduto Yamal-Europa, que atravessa a Bielorrússia e a Polónia, caiu para zero na tarde de terça-feira no ponto alemão de Mallnow, segundo dados do operador Gascade. No entanto, o motivo dessa interrupção não foi divulgado.

Esta segunda-feira, pela primeira vez desde 15 de março, a Gazprom reservou parte da capacidade do gasoduto para 29 de março. No dia seguinte, a empresa russa fez outra reserva para 30 de março. No entanto, as entregas reais não são garantidas, pois a Gazprom nem sempre usa a capacidade reservada, observou a Reuters.

O gasoduto Yamal-Europa, juntamente com o gasoduto da Ucrânia e o Nord Stream 1, é uma das principais vias de fornecimento de gás russo para a Europa. O contrato de trânsito de longo prazo entre a Gazprom e a Polônia pelo gasoduto Yamal-Europe expirou em 2020 e, desde então, a gigante da energia reserva capacidade por meio de leilões.

Plano de emergência da Alemanha e recusa de pagamento em rublos

No dia seguinte à interrupção do fluxo no Yamal-Europa, a Alemanha ativou um plano de emergência para garantir o fornecimento de gás caso o fornecimento da Rússia cesse. O primeiro dos três níveis deste plano passa pela constituição de uma equipa de crise no Ministério da Economia que vai intensificar o acompanhamento da situação do abastecimento de gás, detalhou o vice-chanceler e ministro da Economia alemão, Robert Habeck, que reiterou que o país não pagará em rublos pelo gás russo.

Na semana passada, Vladimir Putin ordenou que "países hostis" fossem cobrados pelo fornecimento de gás natural apenas em rublos, depois que várias nações ocidentais tomaram "decisões ilegítimas" de congelar ativos russos.

No entanto, os países do G7 se recusaram a fazer pagamentos pelo fornecimento de gás na moeda nacional russa, dizendo que o pagamento em rublos "seria uma violação unilateral e clara dos contratos existentes", segundo Habeck.

Nesta terça-feira, o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, reiterou que a única moeda que será aceita para o gás é o rublo. "As empresas devem entender que simplesmente precisam comprar rublos em troca de sua moeda - o euro ou o dólar - e pagar a gasolina em rublos. [...] 'De fato', praticamente nada muda", disse ele.

