Apoie o 247

ICL

TASS - A Gazprom Export suspenderá o fornecimento de gás à fornecedora holandesa Gasterra devido à falta de pagamento do gás fornecido em abril e à recusa de pagamento em rublos.



"A Gazprom Export não recebeu o pagamento das entregas de gás em abril até o fechamento dos negócios de 30 de maio (data de vencimento estipulada no contrato). Nesse sentido, a Gazprom Export notificou a Gasterra sobre a suspensão do fornecimento de gás a partir de 31 de maio de 2002 e até o momento do pagamento de acordo com o procedimento" estabelecido pela ordem executiva do presidente russo, Vladimir Putin, disse a empresa russa.



A Gasterra disse anteriormente que decidiu não cumprir os requisitos da Gazprom de pagar pelo gás fornecido em rublos russos.



De acordo com o serviço alfandegário russo, a Rússia exportou cerca de 6,7 bilhões de metros cúbicos de gás natural para a Holanda em 2021.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE