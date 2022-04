General britânico cita despreparo da Otan e diz que Rússia destruiria o Reino Unido em uma semana

Richard Barrons afirmou que a Otan tenta evitar um confronto com a Rússia porque está totalmente despreparada para um conflito direto edit

Sputnik - O ex-general britânico Richard Barrons afirmou que a Otan está despreparada para qualquer eventual confronto com a Rússia e, por isso, tenta evitar um conflito direto com o país.

Em entrevista ao jornal Independent, Barrons afirmou que a Otan tenta evitar um confronto com a Rússia porque está totalmente despreparada para um conflito direto.

De acordo com o ex-general, a aliança enfrentaria a Rússia apenas se estivesse sob grande ameaça, como por exemplo, se a Rússia dominasse grande parte da Ucrânia, ou se algum país-membro da Otan fosse alvejado. Nesse caso, não haveria saída, a não ser um conflito.

Contudo, ele enfatiza que, para esboçar qualquer reação contra a Rússia, a Otan deveria ter o mínimo de preparo e agir rapidamente, o que é um problema, já que não está em condição para isso, o que "é uma vergonha".

Além disso, o ex-general demonstra preocupação com as forças do Reino Unido, pois, segundo ele, o Exército britânico não possui os sistemas necessários para se defender e, se os britânicos tentassem defender alguém, seriam ambos destruídos em apenas uma semana.

