Apoie o 247

ICL

RT- O comandante geral da Guarda Nacional da Califórnia sugeriu que o governo dos EUA e autoridades de outras nações ocidentais deveriam considerar fornecer à Ucrânia aeronaves de combate – algo que Kiev vem pedindo há muito tempo.

O major-general David Baldwin disse à mídia americana que os jatos projetados pelos soviéticos, com os quais os pilotos ucranianos estão familiarizados, são a melhor escolha no curto prazo.

“MiGs são a melhor solução imediata para apoiar os ucranianos, mas caças americanos ou ocidentais são opções que devem ser exploradas o mais rápido possível”, disse Baldwin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quinta-feira, o general também revelou a jornalistas que oficiais militares dos EUA estavam ajudando seus colegas ucranianos a escrever pedidos de caças para nações ocidentais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um esquema, que envolveria a Polônia, um estado membro da OTAN, entregando seus MiGs à Ucrânia, com os EUA substituindo a aeronave de saída por F-16, fracassou em março. No entanto, o general Baldwin ainda tem esperança de que a Força Aérea Ucraniana acabe recebendo esse tipo de aeronave, informou o politico.

Além disso, Baldwin disse que nos próximos seis meses a um ano e depois em longo prazo, as entregas de caças fabricados no Ocidente também devem ser consideradas e que é necessária uma “discussão sobre números, tipos e capacidades de aeronaves”. O comandante da Guarda Nacional disse que o foco deve ser encontrar um sistema “que seja eficaz, disponível e acessível” para os ucranianos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Guarda Nacional da Califórnia há muito tem um relacionamento próximo com membros das forças armadas da Ucrânia, com quem exercícios conjuntos são realizados desde a década de 1990, informa o Politico. Os pilotos da guarda têm mantido contato próximo com seus colegas ucranianos e compartilhado conselhos táticos com eles ultimamente.

No entanto, o tenente-coronel Brandon Hill, porta-voz da Guarda Nacional da Califórnia, enfatizou na quinta-feira que a autoridade final para decidir se fornecerá a Kiev caças fabricados nos EUA é da Casa Branca e do Pentágono. Ao mesmo tempo, o funcionário reconheceu que, mesmo antes de a Rússia iniciar sua operação militar, havia planos para tornar os militares ucranianos “interoperáveis ​​pela OTAN”, inclusive dando-lhe a oportunidade de operar jatos de combate ocidentais.

Os caças MiG projetados pelos soviéticos ainda fazem parte das forças aéreas de países membros da OTAN como Bulgária, Polônia e Eslováquia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, quando Varsóvia propôs em março entregar parte de sua frota a Kiev com a condição de que os EUA os substituíssem por F-16, a Casa Branca se recusou a apoiar o esquema.

John Kirby, porta-voz do Pentágono na época, disse que os EUA “não apoiavam a transferência dos caças para a força aérea ucraniana neste momento” e “também não desejavam vê-los sob nossa custódia”. Ele citou o risco de que a Rússia possa interpretar a medida como um estado membro da Otan se envolvendo diretamente no conflito, o que poderia ter levado a um confronto completo entre Moscou e a aliança militar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE