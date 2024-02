'Genocidas de Israel e seus apoiadores são as persona non gratae da humanidade', diz Pepe Escobar

Apoie o 247

247 - O jornalista internacional Pepe Escobar afirma que os "genocidas" sionistas e seus apoiadores ao redor do mundo são as verdadeiras persona non gratae da humanidade por conta do massacre diário contra os palestinos da Faixa de Gaza, e não o presidente Lula, forte crítico dos ataques indiscriminados do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Por conta de críticas contundentes do presidente Lula aos ataques promovidos pelo governo israelense em Gaza, Tel Aviv decidiu atacar o chefe de Estado brasileiro, declarando-o persona non grata.

Segundo o analista, não foi o presidente Lula quem matou mais de 29 mil palestinos, e sim o regime de Netanyahu. "Lula não matou mais de 29.000 palestinos - e contando, sendo a grande maioria mulheres e crianças. São todos e cada um dos genocidas responsáveis por isso que serão considerados persona non gratae para toda a humanidade até o fim dos tempos - e além", escreveu o jornalista em seu canal do Telegram.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que matou mais de 29 mil palestinos em Gaza.

