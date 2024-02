Genocídio: Netanyahu desafia o Ocidente e anuncia ação militar em Rafah

Apoie o 247

Sputnik – O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou neste sábado (24) que vai convocar seu gabinete para aprovar um plano de operações em Rafah, região da Faixa de Gaza mais próxima da fronteira com o Egito e onde se encontram cerca de 1,5 milhão de deslocados palestinos.

Em sua conta no Twitter, o premiê de Israel afirmou que tentará aprovar, junto de seu gabinete, os planos operacionais para a região de Rafah no início da semana que vem. Dentre os objetivos das Forças de Defesa de Israel estarão a libertação de reféns, a evacuação da população civil e a eliminação de agentes do grupo palestino Hamas.

Segundo Netanyahu, uma delegação foi enviada a Paris, capital da França, para discutir os próximos passos. O presidente francês, Emmanuel Macron, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, condenaram uma possível operação militar em Rafah.

