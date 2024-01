Genocídio: número de mortos em ataques israelenses na Faixa de Gaza sobe para 26.637

Apoie o 247

247 - O número de mortos nos ataques israelenses na Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023, quando Israel lançou sua guerra genocida contra a Palestina, aumentou para 26.637, enquanto o número de feridos atingiu 65.387, segundo o relatório desta segunda-feira (29) do Ministério da Saúde palestino.



“O número de vítimas da agressão israelita desde 7 de outubro aumentou para 26.637, com 65.387 feridos”, afirmou a autoridade num comunicado no Telegram.



Em 7 de outubro de 2023, o movimento Hamas, que controla a Faixa de Gaza, lançou um ataque com foguetes em grande escala contra Israel e rompeu a fronteira. Como resultado, mais de 1.200 pessoas em Israel foram mortas e cerca de 240 outras foram raptadas, segundo a contagem de Israel. Israel lançou ataques indiscriminados contra o povo palestino, ordenou um bloqueio total de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestiniano com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns.



Em 24 de Novembro, o Catar mediou um acordo entre Israel e o Hamas sobre uma trégua temporária e a troca de alguns dos prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro. Acredita-se que mais de 100 reféns ainda estejam detidos pelo Hamas em Gaza.

