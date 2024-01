Genocídio: número de mortos por ataques israelenses na Faixa de Gaza aumenta para 22.600

Apoie o 247

247 - O número de pessoas mortas por ataques israelenses na Faixa de Gaza aumentou para 22.600, com mais de 57.900 feridos, disse o Ministério da Saúde do enclave nesta sexta-feira (5).

'O número de mortos pela agressão israelense desde 7 de outubro aumentou para 22.600, com 57.910 pessoas feridas', disse o ministério em um comunicado, segundo a agência Sputnik.

O exército de ocupação israelita lançou uma guerra em 7 de outubro com o objetivo declarado de acabar com o Hamas, mas em quase três meses não alcançou sua meta e apenas perpetrou um genocídio em Gaza, conforme denunciado por vários países do mundo.

