Geólogos descobrem quantidade colossal de ouro na Índia: 3 mil toneladas

A quantidade é cinco vezes maior que as reservas de ouro do país. O valor do ouro encontrado é estimado em cerca de 12 trilhões de rupias (R$ 732,7 bilhões) edit

Da Agência Russa Sputnik News - Geólogos descobriram na Índia filões de ouro que são cinco vezes maiores do que as reservas de ouro do país, relata o jornal India Times.

Foram encontrados dois filões de ouro com uma estimativa de 3,5 mil toneladas de minério de ouro no distrito de Sonbhadra, no leste do estado de Uttar Pradesh, relatou a mídia.

O valor do ouro encontrado é estimado em cerca de 12 trilhões de rupias (R$ 732,7 bilhões).

De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, as reservas de ouro da Índia são de 626 toneladas.

Se estas estimativas forem corretas, a Índia sairá em segundo lugar em volume de reservas de ouro no mundo . O primeiro lugar é ocupado pelos EUA, onde está acumulado o maior estoque de ouro – 8.133,5 toneladas. Atualmente, o segundo lugar em reservas de ouro é ocupado pela Alemanha, com 3.366 toneladas.

© AFP 2019 / PAUL J. RICHARDSBarras de ouro