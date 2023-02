George Santos é acusado de assédio sexual por ex-funcionário do Congresso

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado norte-americano George Santos (Republicanos), filho de brasileiros eleito nos Estados Unidos, que mentiu sobre a sua formação educacional e o seu histórico profissional durante a campanha na eleição legislativa de novembro, está sendo acusado por um ex-funcionário de assédio sexual.

De acordo com reportagem do Metrópoles, o funcionário Derek Myers divulgou uma carta enviada ao Comitê de Ética do parlamento norte-americano. No texto, Myers acusou Santos de assediá-lo sexualmente em 25 de janeiro.

“Enquanto estava em seu escritório pessoal revisando a correspondência, ele me chamou de ‘amigo’ e insistiu que eu sentasse ao lado dele em um pequeno sofá. Continuei com a discussão sobre a correspondência, mas o congressista me interrompeu colocando a mão na minha perna esquerda, perto do meu joelho, e disse: ‘Vamos ao karaokê nesta noite?'”, escreveu Myers.

O funcionário ainda relatou na carta que mesmo após negar o convite, Santos seguiu tocando seu corpo. “O congressista pegou sua mão e a moveu pela minha perna até a parte interna da minha coxa e começou a tocar minha virilha”, afirmou.

“Eu rapidamente afastei sua mão, peguei a correspondência da mesa e segui discutindo o assunto. Logo depois, deixei o escritório e retornei para a minha mesa”, finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.