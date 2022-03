Geórgia e Moldávia formalizam pedido de ingresso na União Europeia

Situação ocorre diante da escalada do conflito entre Rússia e o bloco Otan / Estados Unidos envolvendo a Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

247 - Geórgia e Moldávia formalizaram pedido para ingressar na União Europeia diante da escalada do conflito entre Rússia e o bloco Otan / Estados Unidos envolvendo a Ucrânia.

A Moldávia é o único país fronteiriço com a Ucrânia que não faz parte da Otan. A Geórgia, que faz fronteira com o sudoeste da Rússia, também não é membro da organização militar, mas tem um governo aliado com os norte-americanos.

Em um discurso nesta quinta-feira, 3, Irakli Garibashvili, primeiro-ministro da Geórgia, anunciou que estava “assinando um pedido de adesão à UE”, afirmando que era um “dia histórico”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A candidatura à adesão à UE é outro passo importante no caminho da Geórgia para a integração europeia, um movimento que vira uma nova página na nossa história e dá continuidade aos esforços dos nossos antecessores para se juntarem à família europeia”, observou.

"Demorou 30 anos para a Moldávia atingir a maturidade, mas hoje o país está pronto para assumir a responsabilidade por seu próprio futuro", disse a presidente da Moldávia, Maia Sandu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Queremos viver em paz, prosperidade, fazer parte do mundo livre. Enquanto algumas decisões levam tempo, outras devem ser tomadas de forma rápida e decisiva, aproveitando as oportunidades que surgem com um mundo em mudança", disse ela.

O pedido será enviado a Bruxelas nos próximos dias, disse ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: