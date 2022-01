“Gestapo” do governo de Macri espionava líderes políticos e sindicais na Argentina

Apoie o 247

ICL

247 - Nos últimos dias, apareceram pela primeira vez as ações da mesa judicial de Buenos Aires relacionadas com espionagem ilegal e casos armados contra dirigentes sindicais com evidências de vídeo e áudio. Agora há uma prova clara de como eles operaram contra os líderes políticos.O jornal Página 12 acessou os áudios que serão apresentados nesta segunda-feira ao desembargador Ernesto Kreplak.

Nesses áudios, um subdelegado envolvido nas batidas policiais à casa de Alberto Pérez, ex-chefe de gabinete da província de Buenos Aires, da casa, da empresa e até do clube frequentado pelo ex-governador da província de Buenos Aires Daniel Scioli e de cerca de mais cem casas, garante que na província de Buenos Aires havia uma mesa judicial que se reunia no Ministério de Segurança de La Plata, e, às vezes, também na Agência Federal de Inteligência (AFI), em frente à Casa Rosada.

A Agência Macrista de Inteligência Federal (AFI) enviou três de seus homens mais importantes para a reunião realizada em 15 de junho de 2017 na sede do Banco Provincia para explicar aos empresários de La Plata como fabricar provas para alimentar um processo judicial contra os dirigente do Sindicato Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Juan Pablo “Pata” Medina.

PUBLICIDADE