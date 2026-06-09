Gigante indiana TCS prevê reduzir contratações com adoção de 500 mil agentes de IA

247 - A Tata Consultancy Services (TCS), maior empresa de serviços de tecnologia da informação da Índia, anunciou que pretende reduzir o ritmo de contratações nos próximos anos à medida que amplia o uso de inteligência artificial em suas operações. A companhia revelou que planeja incorporar cerca de 500 mil agentes de IA, em um movimento que reflete a transformação em curso no setor global de tecnologia.

De acordo com informações divulgadas pela agência AFP, reproduzidas pelo UOL, a estratégia foi apresentada nesta terça-feira (9) durante a assembleia geral anual da empresa. A TCS, que tem sede em Mumbai, busca acelerar a integração de soluções baseadas em inteligência artificial em diferentes áreas de atuação, ao mesmo tempo em que adapta sua estrutura de trabalho às novas demandas do mercado.

A decisão ocorre em um cenário de mudanças profundas na indústria de tecnologia. Empresas do setor vêm enfrentando uma desaceleração na demanda por determinados serviços, influenciada por fatores como incertezas geopolíticas, pressões inflacionárias e o avanço acelerado da inteligência artificial generativa.

TCS aposta na expansão da inteligência artificial

Durante o encontro anual com acionistas, o presidente da TCS, Natarajan Chandrasekaran, destacou a dimensão do projeto envolvendo agentes de IA e sinalizou que a transformação deverá ocorrer em um futuro próximo.

"O dia em que a empresa contará com meio milhão de agentes de IA não está distante", declarou Chandrasekaran.

Segundo o executivo, a estratégia não prevê a substituição completa da força de trabalho humana. A proposta da companhia é desenvolver um modelo de colaboração entre profissionais e sistemas inteligentes.

Funcionários e IA devem atuar em conjunto

Ao detalhar a visão da empresa, Chandrasekaran afirmou que a convivência entre trabalhadores e agentes de inteligência artificial será um dos pilares da nova fase da TCS.

"O dia em que a empresa contará com meio milhão de agentes de IA não está distante", declarou o presidente da companhia, acrescentando que os funcionários e os agentes de IA trabalharão juntos.

A declaração reforça uma tendência observada em grandes empresas globais de tecnologia, que vêm incorporando ferramentas de IA para ampliar produtividade, automatizar processos e desenvolver novos serviços.

Setor enfrenta desafios e transformação

Nos últimos anos, a TCS e outras gigantes da tecnologia enfrentaram um ambiente de negócios mais desafiador. A combinação de tensões geopolíticas, inflação persistente em diversas economias e mudanças nos investimentos corporativos impactou a demanda por serviços de informática.

Ao mesmo tempo, a rápida evolução da inteligência artificial generativa tem levado empresas a revisar estratégias operacionais e de contratação. Nesse contexto, a aposta da TCS em uma estrutura que combina trabalho humano e agentes de IA sinaliza como uma das maiores empresas de tecnologia da Índia pretende se posicionar diante das transformações que vêm remodelando o setor global.