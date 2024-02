Giorgia Meloni, da Itália, diz que ataque do Hamas a Israel foi inspirado pela operação da Rússia na Ucrânia

Apoie o 247

(Sputnik) - O movimento palestino Hamas não teria atacado Israel em outubro de 2023 se a Rússia não tivesse lançado sua operação militar na Ucrânia dois anos atrás, disse a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni neste sábado (24), ao mesmo tempo em que alertou sobre "consequências em cascata" adicionais do conflito na Ucrânia para outras regiões.

"Se a Rússia não tivesse invadido a Ucrânia, o Hamas, muito provavelmente, não teria lançado um ataque tão violento contra Israel. Era inevitável que uma violação tão grave do sistema baseado no direito internacional por um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU [Rússia] teria consequências em cascata para outras regiões e participantes do mundo, do Oriente Médio aos Balcãs, chegando até a África", disse Meloni ao jornal italiano il Giornale no segundo aniversário do início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

A primeira-ministra italiana também expressou sua crença de que os "surtos" de conflitos internacionais se multiplicariam se a legalidade internacional na Ucrânia não fosse restaurada.

Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque de foguetes em larga escala contra Israel a partir de Gaza e violou a fronteira, matando 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 240 outras, segundo Tel Aviv. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns, matando mais de 29 mil pessoas, segundo dados oficiais de Gaza.

A Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Os países ocidentais responderam impondo sanções abrangentes contra Moscou, ao mesmo tempo em que aumentaram seu apoio militar a Kiev. Rússia e Ucrânia realizaram algumas rodadas de negociações na fase inicial do conflito, mas as negociações acabaram estagnando.

