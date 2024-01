Gleisi manifesta expectativa de que decisão do Tribunal Internacional tenha consequências

Apoie o 247

247 - A presidenta do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, destacou em nota na rede social X, antigo Twitter, a importância da decisão do Tribunal Internacional de Justiça da ONU determinando que os sioistas israelenses ponham fom ao genocídio na Faixa de Gaza.

"Importantíssima a decisão sobre o processo aberto pela África do Sul contra Israel por conta das mortes na Faixa de Gaza. A Corte Internacional de Justiça ordenou que Israel tome todas as medidas para dar um fim ao genocídio dos palestinos".

A líder petista manifestou a expectativa de que a decisão do Tribunal tenha consequências e denunciou que os palestinos "estão sendo dizimados".

