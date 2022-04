Glenn Greenwald: enfraquecer a Rússia é o objetivo dos EUA e a destruição da Ucrânia é o preço a se pagar

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista norte-americano Glenn Greenwald, responsável pela Vaza Jato no Brasil, compartilhou pelo Twitter nesta segunda-feira (25) reportagem com o título "Estados Unidos dizem que querem que as forças armadas da Rússia sejam enfraquecidas" e declarou que este sempre foi o objetivo do país.

A Ucrânia, segundo Greenwald, é o "preço" a se pagar pela destruição da Rússia. "Parecia claro desde o início que este era o objetivo dos EUA para seu envolvimento na guerra na Ucrânia. Parece mais claro a cada dia que o papel dos EUA se aprofunda. Há muitos outros efeitos colaterais - um grande benefício para os fabricantes de armas - mas enfraquecer a Rússia é o objetivo. Infelizmente, a destruição da Ucrânia é o preço".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE