A Europa sofre as consequências da crise ucraniana devido às ações dos EUA, diz jornalista Xue Liu edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - A Europa sofre as consequências da crise ucraniana devido às ações dos EUA, que podem levar a uma deterioração das relações entre Washington e Bruxelas, escreveu o jornalista Xue Liu em um artigo para a edição chinesa do Global Times.

"Os países europeus se tornaram vítimas do conflito na Ucrânia — eles têm que lidar com uma crise de energia e um forte aumento nos preços. Além disso, as economias dos principais estados europeus estão entrando em uma fase de recessão, o que pode provocar instabilidade política e social", explicou o autor em sua coluna.

Como resultado, a Europa começou a duvidar das declarações dos EUA sobre a chamada ameaça ao Ocidente da Rússia e da China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em apoio às suas palavras, o observador citou a declaração de Shuo Wang, professor da Escola de Relações Internacionais da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele está convencido de que os países europeus não vão sacrificar seus próprios interesses apenas para manter o sistema de aliança com Washington.

Liu ressaltou que para a Europa, a Rússia é um vizinho que não pode ser ignorado, e a China é o mercado mais importante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nesta situação, a propaganda americana sobre as ameaças chinesas e russas dificilmente terá sucesso. Quanto mais Washington vê Moscou e Pequim como inimigos, mais difícil é unir aliados em torno de si", afirmou.

Após o início da operação especial russa para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, o Ocidente intensificou a pressão das sanções sobre Moscou.

Muitos países anunciaram o congelamento de ativos russos, e os apelos tornaram-se mais estridentes para abandonar a energia da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essas medidas acabaram sendo problemas para a Europa e os Estados Unidos, provocando um aumento nos preços dos alimentos e dos combustíveis.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.