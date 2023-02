Global Times: O Japão não deveria se vincular a 'detonadores das forças armadas dos EUA'

Apoie o 247

247 - "Os EUA e o Japão lançaram mais uma vez um 'balão de ensaio' sobre a implantação de mísseis balísticos de médio alcance (MRBMs) para as forças dos EUA no Japão. A mídia japonesa citou recentemente fontes dizendo que Washington propôs implantar tais mísseis no Japão como parte de um plano para fortalecer a 'defesa contra a China'. O relatório também observou que a implantação poderia incluir armas hipersônicas de longo alcance e mísseis de cruzeiro Tomahawk. Em seguida, alegou que Tóquio está prestes a iniciar discussões sérias sobre aceitar a implantação e considerar a ilha de Kyushu, que fica perto da ilha de Taiwan, como um possível local. Obviamente, não estamos diante de rumores infundados, mas de uma tentativa de Washington e Tóquio de explorar o caminho a seguir para uma escalada militar tão significativa", escreve o Global Times em editorial.

"Há pouco mais de 10 dias, a Casa Branca prometeu não ter planos de implantar MRBMs no Japão. Não porque os EUA não queiram, mas precisamente porque a resistência é tão grande que a tentativa tem de ser escrupulosa. Nos últimos anos, Washington tem estado ansioso para construir uma rede de mísseis contra a China ao longo da primeira cadeia de ilhas. Mas Washington tem lutado para encontrar o 'tolo' disposto a aceitar seus MRBMs, porque tal ação equivale a cobrir-se com detonadores, tornando-se um 'escudo corporal' para os militares dos EUA. Como resultado, os EUA continuam testando a reação de outros países, fornecendo informações relevantes. Por exemplo, houve uma notícia antes de que a implantação poderia ser no Japão, Coreia do Sul, Austrália ou Filipinas. No entanto, Seul, Canberra e Manila rejeitaram o plano categoricamente, não deixando espaço para tal possibilidade. Claramente, não é difícil pesar os possíveis ganhos e perdas".

"Tóquio não fez uma declaração pública sobre o assunto, mas sua postura de obedecer totalmente a Washington deu aos EUA a oportunidade de aumentar a pressão sobre o Japão. Em 2020, algumas autoridades dos EUA chamaram o Japão de um dos locais em potencial para a implantação de MRBMs, e o Japão foi o único país nomeado publicamente pelos EUA. É fácil perceber que Washington simplesmente não se importa, apesar da forte oposição da sociedade japonesa a esta notícia. Em outras palavras, Tóquio basicamente tem pouco a dizer diante dos poderosos EUA. O que é ainda mais inacreditável é que muitos políticos japoneses de direita se tornaram lobistas de Washington, persuadindo seu próprio povo de que a implantação dos mísseis é 'absolutamente necessária' e até disseram que querem 'pedir ativamente que os EUA o façam'. Tal tipo de autodepreciação é quase sem precedentes no mundo de hoje".

"Se Tóquio insistir em implantar os MRBMs militares dos EUA em solo japonês, sem dúvida queimará o futuro de seu próprio país". "Agora os políticos americanos e japoneses estão frequentemente falando sobre a questão de Taiwan, tentando aumentar a "ameaça da China" para enganar a sociedade japonesa a aceitar este acordo político sujo. Mas a história provou repetidamente que onde os mísseis de médio alcance dos EUA são implantados, os fusíveis dos detonadores são colocados. Mas a atitude dos países da região, incluindo a China, é muito firme e clara, e não há necessidade de Washington e Tóquio tentarem testá-la. Nesta questão, não importa quantos "balões sonoros" os EUA e o Japão enviem, isso não ajudará. O Japão deve ser particularmente cauteloso e não amarrar os "detonadores" militares dos EUA a si mesmo".

