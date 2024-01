“Globo, Estado e Folha atacam Lula porque ele defende a humanidade contra a barbárie", diz Gleisi

A Presidente do PT afirma que as críticas ao posicionamento do presidente reafirmam a defesa dos jornais ao governo de Netanyahu edit

247 - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, publicou em seu perfil na rede social X, antigo Twitter, sua opinião em repúdio ao posicionamento editorial dos jornais Folha de São Paulo, O Globo e o Estado de São Paulo sobre o apoio do presidente Lula à iniciativa da África do Sul no caso apresentado à Corte Internacional de Justiça (CIJ), acusando Israel de cometer genocídio.



Na publicação realizada neste sábado (13), Hoffmann afirmou que os editoriais repercutem uma defesa uníssona do governo de extrema-direita de Netanyahu, condenando o presidente Lula em seu posicionamento contrário: “Acusam Lula de intempestivo, parcial, desequilibrado e antissemita, mesmo tendo de reconhecer os muitos crimes cometidos contra população de Gaza, numa retaliação que foi muito além do direito de autodefesa”.



Para a presidente do PT, tais veículos se apegam a controvérsias sobre a palavra “genocídio”, para assim não analisarem os fatos que resumem a tragédia do povo palestino. “Os jornalões mostram que têm lado nesta guerra de extermínio. O lado do mais forte. E condenam Lula por defender a humanidade contra a barbárie”, concluiu ela.

