Gol aceita acordo com EUA e vai pagar R$ 215 milhões para encerrar investigação sobre corrupção

Apoie o 247

ICL

Infomoney - A companhia aérea Gol fechou um acordo para pagar mais de US$ 41 milhões (cerca de R$ 215 milhões na cotação atual) para encerrar investigações de suborno a autoridades em andamento no Brasil e nos Estados Unidos, informou o Departamento de Justiça americano (DoJ) nesta quinta-feira (15).

O acordo prevê que a Gol pagará uma multa criminal de US$ 17 milhões nos EUA, além de US$ 3,4 milhões para autoridades brasileiras, devido a uma investigação da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Advocacia-Geral de União (AGU). A empresa também abrirá mão de aproximadamente US$ 24,5 milhões em 2 anos para resolver uma investigação paralela da SEC (Securities and Exchange Commission, a CVM americana).

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a empresa admitiu ter conspirado para pagar cerca de US$ 3,8 milhões (R$ 20 milhões) em propina no Brasil, entre 2012 e 2013, para garantir a aprovação de leis favoráveis ​​à empresa.

“A GOL pagou milhões de dólares em propinas a funcionários estrangeiros no Brasil em troca da aprovação de uma legislação que fosse benéfica para a companhia aérea”, afirmou o procurador-geral-adjunto Kenneth A. Polite Jr., da Divisão Criminal do DoJ, no comunicado.

“A empresa celebrou contratos fraudulentos com fornecedores terceirizados com o objetivo de gerar e ocultar os fundos necessários para perpetrar essa conduta criminosa e, em seguida, registrou falsamente os pagamentos fraudulentos em seus próprios registros”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.